Введення військ у Сектор Гази має офіційно схвалити ізраїльський кабінет безпеки.

Влада Ізраїлю дозволила своїм військовим почати наземну операцію на території Сектору Гази, як тільки вони будуть готові.

Про це в коментарі ABC News заявив неназваний член кабінету безпеки Ізраїлю. Більше деталей щодо можливого введення ізраїльських військ в Сектор Гази чиновник розкривати не став.

Водночас міністр економіки Нір Баракат сказав журналістам, що пріоритетом для Ізраїлю є знищення терористів ХАМАС.

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"Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернути наших заручників, повернути живими. Але першим і останнім пріоритетом є знищення ХАМАС", – підкреслив він, додавши, що "найбільшим кладовищем у світі" стануть тунелі, які бойовики ХАМАС побудували під Газою.

Введення військ у Сектор Гази має офіційно схвалити ізраїльський кабінет безпеки.

Війна в Ізраїлі: останні новини

За останніми даними, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинули 18 українців. Раніше посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що загинуло 23 громадянина України. Всього загинуло понад 1400 людей.

Водночас The Hill пише, що ризик більш широкої війни на Близькому Сході "дуже, дуже високий". Так, Іран заявив, що якщо ізраїльські війська увійдуть в Газу, "союзним силам" доведеться втрутитися. Журналісти пишуть, що наземний наступ Ізраїлю, що насувається, стане вирішальним фактором в траєкторії війни.

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