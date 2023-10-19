Ізраїль хоче знищити тунелі, які ХАМАС збудував під цивільною інфраструктурою, та використовує під військові цілі.

Військова операція "Залізні мечі", яку Ізраїль оголосив після нападу на країну 7 жовтня бойовиками ХАМАС, буде набагато жорстокішою, ніж усі попередні операції ізраїльської армії. Про це повідомляє Reuters, який посилається на свої вісім джерел.

Зокрема, передбачається, що військова кампанія під кодовою назвою "Операція "Залізні мечі", яку проводить Ізраїль, буде дуже жорстокою та несхожою на жодну попередню, які раніше проводилися в секторі Газа.

За словами трьох чиновників, на яких посилається агентство, найближча стратегія Ізраїлю полягає в тому, щоб зруйнувати інфраструктуру Гази, відсунути мешканців анклаву до кордону з Єгиптом і переслідувати ХАМАС, підірвавши його підземні лабіринти. У цих тунелях, забезпечених електрикою, кондиціюванням повітря та іншим, перебуває багато терористів. Замасковані входи до лабіринтів розташовані на нижніх поверхах будинків, мечетей, шкіл та інших громадських будівель, що дозволяє бойовикам ХАМАС ховатись під місцями проживання звичайних палестинців. Ці тунелі також використовуються для перевезення людей, товарів, зберігання ракет і, ймовірно, там утримуються заручники, яких терористи викрали 7 жовтня.

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Один з експертів пояснює, мова про ціле підземне місто, в порівнянні з яким "тунелі В'єтконгу здаються дитячою грою".

Джерела повідомили Reuters, що ХАМАС, зокрема, встановив протитанкові міни та міни-пастки, щоб влаштувати засідку ізраїльським військовим.

На думку деяких експертів є сумніви, що Ізраїлю вдасться повністю знищити ХАМАС. Не виключено, що ізраїльська армія прагнутиме ліквідувати або захопити в полон якнайбільше членів Хамасу, підірвати тунелі та потужності з виробництва ракет, а потім шукатиме спосіб "вийти з операції".

Арабські чиновники також стривожені тим, що Ізраїль не розробив чіткого плану на майбутнє анклаву, яким з 2006 року керує ХАМАС і де мешкає понад 2 мільйони людей. Влада сусідніх держав стурбована тим, що військові дії можуть поширитися за межі анклаву.

"У регіоні (сусідніх країнах – УНІАН) є побоювання, що війна вийде за межі сектора Газа, коли ліванська Хезболла та її покровитель Іран відкриють нові великі фронти на підтримку ХАМАСу. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян попередив про можливі "превентивні" дії проти Ізраїлю, якщо він здійснить вторгнення (наземне – УНІАН) до Гази", - повідомляє ЗМІ.

Зазначається, що арабські лідери заявили: вони засуджують напад ХАМАС на Ізраїль, але виступають проти колективного покарання простих палестинців, яке, як вони побоюються, спровокує регіональні заворушення. За їхніми словами, народний гнів посилиться у всьому регіоні, коли кількість жертв збільшиться.

"Який би найгірший сценарій не був, він буде ще гіршим", — сказало джерело про можливість розповсюдження конфлікту за межі Сектору Газа.

Як зазначається, Ізраїль хоче знищити ХАМАС, але поки не знає, яким чином керуватиме анклавом у разі перемоги.

"Деякі з помічників президента США Джо Байдена стурбовані тим, що, хоча Ізраїль може розробити ефективний план із заподіяння довгострокової шкоди ХАМАСу, він ще має сформулювати стратегію виходу", - пише видання.

У публікації також йдеться про те, що поки немає розуміння, хто взагалі захоче і зможе в разі потреби перетворити Сектор Гази з "в'язниці просто неба", якою анклав є вже десятиліття, на "щось краще".

Війна Ізраїлю та ХАМАС - деталі

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали із сектора Газа масованого ракетного удару по Ізраїлю. Згідно з повідомленням ізраїльської влади, водночас на територію країни увірвалися приблизно 2 тис. терористів, які почали масово вбивати в основному мирних ізраїльтян, включаючи жінок та дітей. Повідомлялося, про сотні загиблих людей, багато з яких було замучено, зґвалтовано. Жертвами стали жителі кібуц та учасники музичного фестивалю, який проходив за кілька кілометрів про лінію розмежування із сектором Газа. Серед убитих – приблизно 20 громадян України.

Також відомо, що близько 200 осіб взяли до заручників (зокрема, жінок, дітей) та відвезли на територію Газа.

Влада Ізраїлю оголосила мобілізацію, вимагала, щоб мирне населення Газа залишити певну територію сектора і розпочало військову операцію "Залізні мечі", яка спрямована на знищення ХАМАС. Після цього деякі організації ООН назвали дії Ізраїлю неприпустимими, оскільки через бомбардування анклаву гинуть звичайні люди.

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