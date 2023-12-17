Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію підземний тунель ХАМАС, який достатньо просторий, аби ним могли пересуватися автомобілі. Про це повідомляє The Times of Israel.
На один з коридорів цього тунелю ізраїльські військові наштовхнулися на півночі Сектора Газа, поблизу пункту пропуску з Ізраїлем. Тунель має протяжність близько 4 км і місцями заглиблюється на 50 метрів від поверхні.
При цьому тунель виявився достатньо просторним, аби ним міг проїхати автомобіль. На підтвердження цього ЦАХАЛ навіть опублікував відеозапис, як стверджується знайдений в одному з приміщень тунелю, де зафіксовано проїзд машиною по тунелю одного з керівників ХАМАСу.
За даними ізраїльтян, тунель не заходить безпосередньо на територію Ізраїлю, а закінчується приблизно за 400 метрів від кордону. Тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю знайшли "вибухові двері", які, за словами військових, мали запобігти проникненню ізраїльських військ всередину.
У приміщеннях тунелю було знайдено "багато зброї", що належить ХАМАС.
"Його ширина вказує на те, що він мав використовуватися для рейдів на автомобілях проти цивільних у прикордонних з Газою громадах (Ізраїлю)", — сказав командир однієї з бригад ЦАХАЛу Хаїм Коен.
ЦАХАЛ заявив, що матеріали, використані для будівництва цього тунелю, "ще не були помічені в тактичних тунелях ХАМАС". Окрім ручної праці в будівництві тунелю, на думку ізраїльтян, були задіяні машини для буріння тунелів, які контрабандою потрапили в Газу.
Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини
Як писав УНІАН, днями ізраїльські військові під час бою в Секторі Гази помилково вбили трьох ізраїльських заручників, сплутавши їх з терористами. Зараз ведеться розслідування цього інциденту.
Також ми розповідали, що ізраїльські військові почали закачувати морську воду в великий комплекс тунелів ХАМАСу в секторі Газа. Ця спроба є одним з декількох методів, які Ізраїль використовує, щоб спробувати очистити і зруйнувати тунелі.