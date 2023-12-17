Тунель побудували таємно, аби здійснювати терористичні напади на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію підземний тунель ХАМАС, який достатньо просторий, аби ним могли пересуватися автомобілі. Про це повідомляє The Times of Israel.

На один з коридорів цього тунелю ізраїльські військові наштовхнулися на півночі Сектора Газа, поблизу пункту пропуску з Ізраїлем. Тунель має протяжність близько 4 км і місцями заглиблюється на 50 метрів від поверхні.

При цьому тунель виявився достатньо просторним, аби ним міг проїхати автомобіль. На підтвердження цього ЦАХАЛ навіть опублікував відеозапис, як стверджується знайдений в одному з приміщень тунелю, де зафіксовано проїзд машиною по тунелю одного з керівників ХАМАСу.

За даними ізраїльтян, тунель не заходить безпосередньо на територію Ізраїлю, а закінчується приблизно за 400 метрів від кордону. Тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю знайшли "вибухові двері", які, за словами військових, мали запобігти проникненню ізраїльських військ всередину.

У приміщеннях тунелю було знайдено "багато зброї", що належить ХАМАС.

"Його ширина вказує на те, що він мав використовуватися для рейдів на автомобілях проти цивільних у прикордонних з Газою громадах (Ізраїлю)", — сказав командир однієї з бригад ЦАХАЛу Хаїм Коен.

ЦАХАЛ заявив, що матеріали, використані для будівництва цього тунелю, "ще не були помічені в тактичних тунелях ХАМАС". Окрім ручної праці в будівництві тунелю, на думку ізраїльтян, були задіяні машини для буріння тунелів, які контрабандою потрапили в Газу.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, днями ізраїльські військові під час бою в Секторі Гази помилково вбили трьох ізраїльських заручників, сплутавши їх з терористами. Зараз ведеться розслідування цього інциденту.

Також ми розповідали, що ізраїльські військові почали закачувати морську воду в великий комплекс тунелів ХАМАСу в секторі Газа. Ця спроба є одним з декількох методів, які Ізраїль використовує, щоб спробувати очистити і зруйнувати тунелі.

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