Раніше уряд Сирії підтвердив відступ з Алеппо.

У Сирії повстанці продовжують наступальні дії і розширюють зону свого контролю. Зокрема вони мають просування в центрально-західній провінції Хама, повідомляє турецька агенція Anadolu.

"Повернувши більшу частину міста Алеппо та всю провінцію Ідліб з рук сил режиму [Асада], озброєні групи просуваються до [міста] Хама, яке знаходиться на південь від Ідлібу та перебуває під контролем режиму", – пишуть турецькі журналісти.

За даними видання, протягом суботи повстанці захопили місто Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб та продовжили просування, взявши під контроль кілька населених пунктів на півночі провінції Хама. Зокрема називаються такі селища як Тайбат аль-Імам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хільфая, Калат-Мадік, Латамне, Соран, Кірнез, Мардес, Хамайєт, Термала і Морік.

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За даними "Анадолу", повстанці вже перебувають приблизно за 8 кілометрів від центру міста Хама, де вони ведуть бої з урядовими силами.

Тим часом у соцмережах ширяться найнеймовірніші чутки, які поки що не були підтверджені жодним авторитетним джерелом. Зокрема повідомляється про буцімто повне захоплення Хами повстанцями та начебто про спробу державного перевороту: буцімто в Дамаску чутно постріли біля палацу "президента" Башара Асада та біля будівлі Геншатбу.

Загострення в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, кілька днів тому сирійські антиурядові сили розпочали раптовий наступ, який застав зненацька урядову армію. Протягом двох днів повстанці дійшли до Алеппо – другого за величиною міста країни.

Сьогодні уряд Сирії підтвердив, що армія "тимчасово" залишила місто, готуючись до контрнаступу. Військові також підтвердили, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі вони втратили десятки солдатів.

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