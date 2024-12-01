Зазначається, що Кремль відправив у відставку командувача військами РФ у Сирії.

Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії війська РФ зазнали значних втрат. Деякі підрозділи росіян перебувають в оточенні, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У відомстві зазначили, що сотні російських військових вважаються зниклими безвісти. На тлі таких невдач командувача військами РФ у Сирії генерала Сергія Кисіля відправили у відставку.

Раніше він відповідав за провальні дії російських окупантів в Україні, додали в ГУР. За це його звільнили з колишньої посади, після чого відправили в Сирію.

Відео дня

За словами розвідників, Кисіля замінить генерал Олександр Чайко, який командував російськими військами в Сирії з 2017 по 2019 рік. Він уже прибув на територію арабської країни.

Крім Чайки, у Сирії помітили командувача ВМФ РФ адмірала Олександра Моїсеєва. Він перебував на військово-морській базі в місті Тартус.

Війна в Сирії - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сирії повстанці швидко наступають і розширюють зону свого контролю. Зокрема, вони мають просування в центрально-західній провінції Хама.

Крім того, урядові війська Сирії заявили про відступ з Алеппо. Минулими роками місто стало ареною запеклих боїв, під час яких урядовим силам за підтримки Росії та Ірану вдалося захопити його.

Вас також можуть зацікавити новини: