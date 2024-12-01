До неділі темпи наступу антиурядових сил справді помітно сповільнилися.

Урядова сирійська авіація та російські військові літаки різко посилили кампанію повітряних атак по містах під контролем повстанців, намагаючись стримати наступ антиурядових сил. Про це пише Financial Times.

Зокрема ударів зазнало контрольоване повстанцями місту Ідліб. Опозиційні ЗМІ та військові спостерігачі також стверджують, що російські та сирійські літаки завдали ударів поблизу університетської лікарні в місті Алеппо, захопленому повстанцями вчора-позавчора.

Повстанці, які розпочали атаку лише в середу, заявили, що їхні бійці просунулися в кількох напрямках від свого опорного пункту в провінції Ідліб на північному заході Сирії. Ключовим здобутком цього наступу стало двомільйонне місто Алеппо, яке урядові війська контролювали останні вісім років після того, як кілька років намагалися його захопити. Однак у неділю просування повстанців, здається, сповільнилося, пише FT.

Відео дня

Повстанці спробували заскочити і у велике місто Хама, яке лежить на дорозі в Дамаск, а також заявили про захоплення низки менших міст у провінції Хама. Однак сирійська влада це заперечує.

У своєму першому публічному коментарі з початку наступу повстанців "президент" Башар Асад заявив, що Сирія продовжить "захищати свою стабільність і територіальну цілісність перед обличчям терористів та їхніх прихильників".

Відомо, що на початку тижня Асад перебував з візитом у Москві, і наразі невідомо, чи повернувся він назад.

"Здатність [повстанського альянсу] Хайят Тахрир аш-Шам просуватися глибше в Сирію є серйозною незручністю для Асада, що підкреслює слабкість режиму. Наступ, здавалося, планувався роками, і відбувається в той час, коли союзники Асада зайняті власними конфліктами в Україні та на Близькому Сході", – пише FT.

Лідер повстанців Абу Мохаммад аль-Джолані, у розповсюдженій цього тижня заяві, сказав, що його бійці не відпочинуть, "поки ми не досягнемо серця Дамаска". Що правда саме відео вже ідентифікували, як досить старе.

Загострення в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, контрнаступ сирійських повстанців, які представляють собою коаліцію ісламістських бойових груп на чолі з підтримуваним Туреччиною угрупуванням, пов’язаним з Аль-Каїдою, став сенсацією тижня, що минає. За даними Kyiv Post, допомогти з підготовкою цього наступу могли інструктори Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також ми розповідали, що після трьох діб успішних наступальних дій повстанців у Сирії війська РФ зазнали там значних втрат. Деякі підрозділи росіян перебувають в оточенні, стверджує Головне управління розвідки Міноборони України.

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