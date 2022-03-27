У компанії заявили, якщо Ашан з РФ, то без роботи залишаться 30 тисяч осіб.

Генеральний директор французької мережі супермаркетів "Ашан" Ів Клод відповів на заклик президента України Володимира Зеленського піти з російського ринку. Компанія не має наміру виконувати це прохання.

Про це гендиректор Auchan Retail International заявив в інтерв'ю Journal du Dimanche.

"Найголовніше для нас - зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України, - ред.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідно. Нас легко критикувати, але ми відкриті та діємо для цивільного населення", - заявив Клод.

За його словами, у разі відходу компанії з РФ без роботи залишаться 30 тисяч осіб, з яких 40% співробітники та акціонери. При цьому він вказав, що в Росії працює 231 фізичний магазин, а також інтернет-магазин, а в Україні - 43 магазини.

"Близько 100 українських співробітників, які залишили країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всі з них дбали, розміщували і наймали в іншому місці", - заявив представник Ашана.

Також він підкреслив, що компанія допомагає українським біженцям.

"Ми надали понад 2 300 тонн продуктів, 50 тисяч гігієнічних наборів і пожертвували понад 2 мільйони євро. І наші акціонери вирішили направити частину дивідендів на допомогу біженцям", - підсумував Клод

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Майже 240 великих компаній покинули російський ринок. Правда, деякі продовжують працювати і фінансувати вбивства українців. Станом на 21 березня в Міністерстві закордонних справ України нарахували 50 відомих компаній, які повністю або частково працюють у РФ, в тому числі і мережа супермаркетів Ашан

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