Рішення прийнято через продовження роботи компанії в РФ попри війну в Україні.

Хакерська спільнота Anonymous "злила" базу даних компанії Nestle через продовження роботи компанії в РФ попри війну проти України.

Про це повідомила Anonymous у Twitter.

"Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestle. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle тощо", - йдеться в повідомленні.

Nestle - швейцарська компанія, найбільший у світі виробник харчових продуктів зі штаб-квартирою у місті Веве, Швейцарія. Компанія посіла 64 місце згідно з рейтингом найбільших компаній світу за 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше група хакерів Anonymous знову заступилися за Україну. Компаніям, які відмовилися йти з Російської Федерації, пригрозили зломом і дали 48 годин на вихід з російського ринку.

Хакери опублікували список компаній, до яких вони звернулися. Мова йде мінімум про 40 великих бізнесів - Nestle, Raiffeisen Bank, Burger King, Papa Jhons, Marritt, SubWay, Chevron, Oreo, Cargill, Amway та інші.

Нагадаємо, СЕО швейцарської компанії Nestle, що відмовляється йти з російського ринку, Марк Шнайдер вже після початку війни закликав український офіс дружити з російським.

Nestle – не єдина європейська компанія, яка не тільки не йде з російського ринку, а ще й тисне на свій український офіс через їхню позицію. Зокрема, німецький офіс Metro погрожував українському через тиск щодо виходу з Росії. А французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin, яка є одним із найбільших платників податків в Росії, відключила від корпоративної пошти український офіс через скарги на роботу компанії в РФ.

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