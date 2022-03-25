Близько 50 компаній продовжують працювати в Росії та фінансувати вбивство українців.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже місяць. За цей час велика частина розвинених країн ввели санкції щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна, його пропагандистів і близького оточення, а також російських олігархів.

При цьому майже 240 великих компаній покинули російський ринок. Правда, деякі продовжують працювати та фінансувати вбивства українців. Станом на 21 березня в Міністерстві закордонних справ України нарахували 50 відомих компаній, які повністю або частково працюють у РФ.

Leroy Merlin

Мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin входить у французьку Groupe ADEO. Бренд працює на території РФ з 2004 року. Всього відкрили 109 магазинів. Leroy Merlin один з найбільших платників податків в Росії. Станом на 2020 рік рітейлер оцінював свою частку на ринку в 17,5%.

11 березня адміністрація компанії заявила, що не буде зупиняти свою роботу в РФ, щоб "надавати потрібний рівень сервісу і гарантувати наявність товарів для клієнтів". Крім того, в компанії "відрізали" український офіс від корпоративної пошти.

Президент України Володимир Зеленський закликав компанію все ж відмовитися від підтримки масових вбивств в Україні. У свою чергу представник компанії заявив, що закриття бізнесу призведе до "навмисного банкрутства" і до експропріації майна компанії, адже Росія приносить 18% від загального доходу.

Metro Cash&Carry

Популярні серед окупантів гуртові та дрібногуртові німецькі гіпермаркети Metro Cash&Carry також продовжують працювати в Росії. У Мережу входять 94 торгових центри.

Український офіс компанії ще 2 березня звернувся до центрального офісу в Дюссельдорфі з вимогою негайно закрити бізнес на території Росії. У свою чергу адміністрація компанії відмовила, заявивши, що без роботи залишаться 10 тисяч громадян РФ, "а санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію Росії, повинні впливати на керівництво країни і її економіку, а не на населення".

Auchan

Французька мережа Auchan також поставила гроші вище людських життів. Компанія не реагує на російсько-українську війну і продовжує працювати в Росії.

Компанія працює в РФ з 2006 року. Всього в країні-агресорі налічується 241 магазин, з яких — 62 класичних гіпермаркету, 33 суперстора Ашан Сіті і 146 супермаркетів.

Unilever

Нідерландсько-британська компанія Unilever, яка є однією зі світових лідерів на ринку продуктів та побутової хімії, продовжує працювати в Росії. Адміністрація лише "засуджує війну в Україні" і у зв'язку з цим зупинила експорт продукції у РФ, рекламну активність, відмовилася від нових інвестицій і доходів від роботи на російській території.

Водночас компанія продовжує продавати товари, яка виробляється на російських підприємствах Групи.

Варто відзначити, що компанія Unilever володіє 400 брендами, серед яких популярні Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif, Knorr, Rexona, Camay, Чиста лінія та інші.

Nestle

Швейцарська компанія Nestle також продовжує працювати в РФ. Найвідоміші бренди - KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні компанія лише зупинила інвестиції, а з квітня збирається підвищити ціни на свою продукцію в Росії до 45%. Також призупинила роботу декількох брендів на російській території - KitKat та Nesquik. Також в росЗМІ повідомляється про виведення з Росії брендів Nespresso та San Pellegrino.

Johnson & Johnson

Американська багатопрофільна компанія Johnson & Johnson виробляє як лікарські препарати, так і гігієнічну продукцію, а також медичне обладнання та діагностичні прилади.

Компанія володіє понад 100 брендами, серед яких Carefree, Clean & Clear, Doctor Mom, Johnson's Baby та інші.

Procter & Gamble

Американська корпорація Procter & Gamble продовжує заробляти "Криваві" гроші в Росії. У зв'язку з нападом РФ на Україну компанія вирішила лише скоротити кількість брендів у РФ, щоб "зосередитися на основних товарах для здоров'я, гігієни та особистої гігієни", а також припинила інвестиції та призупинила рекламні та маркетингові проекти.

Варто відзначити, що Procter & Gamble володіє понад 20 відомими брендами, серед яких Pampers, Ariel, Tide, Always, Discreet, Blend-A-Med та інші.

JTI

Японська тютюнова компанія JTI продовжує свою діяльність в Росії, хоча Японія вже ввела ряд санкцій щодо РФ через війну в Україні. Всього у компанії є чотири заводи на території Російської Федерації, в тому числі дві фабрики готової продукції в Санкт-Петербурзі і в Ростові-на-Дону, а також дві фабрики з обробки тютюнової сировини в Липецькій області і в Ленінградській області. Компанія лише відмовилася від нових інвестицій і рекламної активності в країні-агресорі

Компанія займає близько 30% тютюнового ринку, а серед найвідоміших її брендів Winston, Camel, LD, Sobranie та інші.

Danone

Французька група Danonen, як і десятки інших компаній, відмовилася йти з російського ринку. Компанія лише зупинила нові інвестиції в Росії.

При цьому компанія пожертвувала 500 тисяч євро Червоному Хресту на покупку їжі і ліків. Також в Україні закрили одну з фабрик.

Всього у компанії налічується 146 брендів, серед яких популярні в Україні "Простоквашино", "Растишка", "Даниссимо", "Живинка", "Активиа" та інші.

Decathlon

Велика французька компанія Decathlon займається роздрібною торгівлею спортивними товарами. Компанія також не відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії в Україну і продовжує роботу на території країни-агресора. Єдине обмеження з боку компанії-блокування функції інтернет-замовлень.

Всього компанія володіє понад 40 брендами різного спортивного спорядження – від йоги до яхтингу.

Які ще компанії працюють в Росії

французький автовиробник Renault;

Китайський технологічний гігант Huawei;

американська фармацевтична компанія Pfizer;

продовольча компанія PepsiCo;

Південнокорейський концерн Kia Motors Corporation;

корейський техногігант Samsung;

японська корпорація Toyota;

німецький концерн Volkswagen Group, в який входять такі автобренди, як Volkswagen, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati;

Австрійська банківська група Raiffeisen BANK;

французька компанія-виробник овочевих консервів Bonduelle і багато інших

Варто відзначити, що найбільший французький банк Crédit Agricole 24 березня оголосив про повну зупинку своєї діяльності в Російській Федерації.

Також одна з найбільших тютюнових компаній Philip Morris в цей же день заявила, що розробляє варіанти впорядкованого виходу з російського ринку через все складніше та швидко мінливе нормативно-правове та операційне середовище. Компанія вже припинила випуск ряду своїх продуктів у РФ, скорочує свою виробничу, маркетингову та інвестиційну діяльність.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.

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