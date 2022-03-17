Мевлют Чавушоглу зазначив, що зустріч на рівні лідерів треба підготувати якнайшвидше

Російська Федерація не проти, щоб Туреччина була однією з гарантій безпеки України. В Анкарі виступають за зустріч представників України та РФ найближчим часом.

Про це повідомляє NTV.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ хоче бачити Анкару як гаранта безпеки України. При цьому глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів, що у РФ не проти такої ролі Анкари.

"Наша надія на припинення вогню ще трохи зросла. Є ймовірність, що обидва лідери зустрінуться, якщо буде домовленість з питань, які ми розглядаємо як зближення", - заявив турецький дипломат.

За його словами, необхідно якнайшвидше підготувати основу для зустрічі на рівні лідерів.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Туреччині відбулися переговори міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу і РФ Сергія Лаврова.

Після переговорів Кулеба зазначив, що Київ не може зупинити війну, якщо у країни-агресора немає бажання цього робити. За його словами, Україна шукає дипломатичні рішення, але поки їх немає, буде "самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії".

У свою чергу Туреччина готова розглянути можливість стати одним з гарантів безпеки України в майбутньому.

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