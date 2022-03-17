Глава МЗС України також висловив вдячність президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за пропозицію організувати зустріч Володимира Зеленського та Путіна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий знову зустрітися з главою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим за посередництва Туреччини.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який відвідав Україну з візитом.

Глава МЗС Туреччини поінформував Кулебу про свій візит до Москви 16 березня. Він підкреслив готовність Анкари продовжувати посередницькі зусилля задля припинення Росією війни проти України.

"Наша держава високо цінує дипломатичні зусилля Туреччини, аби змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію та вивести свої війська з території України. Я готовий до продовження діалогу в форматі міністрів закордонних справ України, Туреччини та Росії, якщо Росія буде налаштована на серйозний діалог заради конкретних результатів", - наголосив Кулеба.

Він нагадав, що українська сторона наполягає на негайному припиненні вогню та відкритті гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей і доставки продовольства.

Міністр також висловив вдячність президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за пропозицію організувати зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Владіміра Путіна. Кулеба висловив особливу вдячність Туреччині за надання гуманітарної допомоги для громадян України, які постраждали від російської агресії.

Співрозмовники обговорили практичні кроки задля нарощування практичної допомоги Туреччини для України.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Туреччині відбулися перемовини міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу та РФ Сергія Лаврова.

Після перемовин Кулеба зазначив, що Київ не може зупинити війну, якщо у країни-агресора немає бажання цього робити. За його словами, Україна шукає дипломатичні рішення, але поки їх немає, буде "самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії".

Вас також можуть зацікавити новини: