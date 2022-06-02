Влада країни таким чином відреагувала на війну в Україні.

Влада Тайваню заборонили експорт чіпів в Російську Федерацію та Білорусь. Дане рішення - це відповідь на повномасштабну війну в Україні.

Про це пише видання DigiTimes.

"Міністерство економіки Тайваню підготувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонені до експорту в Росію і Білорусь. Білорусь включена в список, оскільки вона може допомогти Росії імпортувати такі товари, повідомило відомство, додавши, що список відповідає категоріям 3-9 Вассенаарских домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Під заборону потрапили мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва з наступними характеристиками:

швидкість продуктивності від 5 гігафлопс;

тактова частота електронного компонента більше 25 МГц;

один або більше портів і інтерфейсів забезпечує швидкість передачі даних між компонентами від 2,5 МБ / с;

більше 144 контактів, або якщо основний час затримки поширення сигналу при перемиканні менше ніж 0,4 наносекунди.

Крім того, вводиться заборона на постачання окремих видів літографічного обладнання, яке використовують для виготовлення мікросхем.

Довідка УНІАН. Вассенаарські домовленості - угоди з експортного контролю за звичайними озброєннями, товарами та технологіями подвійного використання, підписані низкою країн в 1996 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого війська Росії вторглися на територію України, зокрема, з білоруської території. Ворог також скидав бомби на військові об'єкти і житло мирних людей. У зв'язку з цим країни Європейського Союзу, США і ряд інших держав ввели санкції.

Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок. За їхніми підрахунками, з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність у країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні і заробляючи "Криваві" гроші.

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