Водночас його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час, зауважив президент.

Європейський Союз погодив 6-й пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Про це сказав у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок", - зазначив Зеленський.

Так, за словами президента, Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії.

"І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору", - наголосив він.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбєрбанку" від SWIFT.

Проти запровадження заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитись від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відтермінувавши обмеження на її імпорт із ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовились про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Сьогодні голова Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

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