Андрій Єрмак заявив, що ще понад 400 компаній призупинили свою діяльність в РФ.

Російську Федерацію вже покинули понад 1 тисячу міжнародних компаній. Адміністрації прийняли таке рішення у зв'язку з санкціями проти РФ, які ввели через повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок.

За їхніми підрахунками, з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність в країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи "криваві" гроші.

Як раніше повідомляв УНІАН, Шведська глобальна компанія з гігієни та здоров'я Essity заявила про вихід з російського ринку. Серед іншого, їй належать бренди Zewa, Libresse, Leukoplast і Tork, що випускають прокладки, підгузки та туалетний папір.

Крім того, з російського ринку йде і швейцарська машинобудівна компанія Sulzer. Також в компанії додали, що вони мають намір продовжувати підтримувати 300 співробітників в Росії в цьому процесі.

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