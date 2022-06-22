У Вашингтоні озвучили головні цілі в рамках самітів "Великої сімки" та НАТО. Все зводиться до війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.
Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі.
Відзначається, що саміти пройдуть вже в кінці червня. Американський президент Джо Байден переслідуватиме наступні цілі:
- посилення непохитної підтримки США демократичної, суверенної України;
- притягнення Росії до відповідальності за війну;
- управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, підвищення цін на паливо й продовольство;
- формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні та корумповані підходи.
Як повідомляв УНІАН, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.
Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис.снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку і приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.
Крім того, оголошено про виділення 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу населенню.