Саміти пройдуть вже в кінці червня

У Вашингтоні озвучили головні цілі в рамках самітів "Великої сімки" та НАТО. Все зводиться до війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі.

Відзначається, що саміти пройдуть вже в кінці червня. Американський президент Джо Байден переслідуватиме наступні цілі:

посилення непохитної підтримки США демократичної, суверенної України;

притягнення Росії до відповідальності за війну;

управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, підвищення цін на паливо й продовольство;

формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні та корумповані підходи.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис.снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку і приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу населенню.

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