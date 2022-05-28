Міністри енергетики G7 закликають до "відповідальних" дій через те, що війна в Україні підживлює зростання цін на нафту.

Міністри енергетики країн G7 закликали групу нафтовидобувних країн ОПЕК збільшити видобуток нафти, оскільки через війну Росії проти України ціни на нафту зросли до найвищого рівня за десятиліття.

Цей заклик міститься в підсумковому комюніке за підсумками зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища країн G7 у Німеччині, пише Financial Times.

Міністри відзначили, що війна спровокувала зростання цін на нафту, газ і вугілля, що своєю чергою викликало сплеск інфляції, створивши величезне навантаження на домогосподарства з низькими доходами, а також на підприємства й промисловість.

"Ми закликаємо країни-виробники нафти і газу діяти відповідально і реагувати на посилення міжнародних ринків, відзначаючи, що ОПЕК відіграє ключову роль", - заявили міністри.

Вони також підкреслили, що ЄС необхідно "особливо терміново" зменшити свою залежність від російського газу, і підкреслили важливу роль, яку може зіграти збільшення поставок зрідженого природного газу "для пом'якшення можливих перебоїв у поставках газу трубопроводами, особливо на європейські ринки".

Утім, попри звернення G7, неясно, чи погодиться на це група ОПЕК, зазначає FT. Саудівська Аравія чинить опір тиску країн Заходу, які закликають прискорити нарощування видобутку, щоб знизити ціни, наполягаючи на тому, що нестачі в поставках немає.

Відзначається, що ціни на нафту майже подвоїлися за останній рік і становлять близько 120 доларів за барель, що є найвищим показником із 2014 року. Це призвело до критики держав Перської затоки, таких як Саудівська Аравія, за наявність вільних виробничих потужностей.

Група ОПЕК+, до якої входить Росія, скоротила видобуток в рамках угод про видобуток, укладених під час пандемії Covid-19, а потім поступово відновлювала його зі швидкістю 400 тисяч барелів на день щомісяця. Цього місяця Саудівська Аравія дала зрозуміти, що буде підтримувати Росію як члена ОПЕК+, попри посилення західних санкцій щодо Москви.

Як повідомляв УНІАН, міністри країн "Великої сімки" на зустрічі в Німеччині досягли конкретних домовленостей щодо поступового припинення використання вугілля для виробництва електроенергії та збільшення виробництва відновлюваної енергії.

Це стане першим зобов'язанням G7 щодо відмови від вугілля, використання якого має зменшитися, якщо світ хоче уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

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