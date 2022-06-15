Пакет включає додаткові артилерійські та берегові засоби оборони, а також боєприпаси для РСЗВ.

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів у вигляді озброєння.

Про це йдеться в заяві Байдена на сайті Білого дому.

Пакет включає додаткові артилерійські та берегові засоби оборони, а також боєприпаси для РСЗВ.

Крім того, Байден заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів для постраждалих від війни українців.

"Хоробрість, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами не похитнуться в нашій прихильності українському народу, який бореться за свою свободу", - йдеться в заяві американського президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.

Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.

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