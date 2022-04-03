Він підкреслює, що "бучанська різня - це черговий доказ того, що режим Володимира Путіна нічим не відрізняється від режиму Адольфа Гітлера".

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголошує, що "бучанська різня" назавжди увійде до переліку найстрашніших злочинів проти людства.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Світлини з Бучі та Ірпеня шокують. Це місто мертвих. Сотні по-звірячому закатованих та розстріляних чоловіків, зґвалтовані та вбиті жінки. Мертві діти. Чим пояснити цей злочин? Результатом перебування під Києвом некерованої орди молодих дикунів-мародерів? Ні. Це свідома політика російського командування, що базується на наказах божевільного диктатора", - наголосив Радуцький.

Парламентар зазначив, що з початку війни ніхто не міг зрозуміти, "про яку "денацифікацію" торочить Путін".

"Що це взагалі таке? Тепер весь світ побачив, що денацифікація - це геноцид українського народу, знищення більшості мешканців України. Це робиться не таємно, не ховаючись, а демонстративно. Саме тому вулиці Бучі завалені трупами. Щоб ті, хто залишився, навіть не думав про непокору", - написав депутат.

Він підкреслив, що "бучанська різня - це черговий доказ того, що режим Володимира Путіна нічим не відрізняється від режиму Адольфа Гітлера".

"Дуже сподіваюсь, що бучанська різня змусить нарешті прокинутися політиків, які були "нейтральними" і тихенько підігравали Путіну. Світ зіштовхнувся з новою реінкарнацією нацизму - тепер це російський імперіалізм, який знову намагається знищити цивілізацію та її цінності", - зазначив Радуцький.

Депутат додав, що приєднується до позиції міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Наслідками злодіянь Кремля під Києвом повинен стати новий пакет дійсно пекельних санкцій проти путінської Росії. Він має включати повне ембарго на нафту, газ, вугілля, закриття всіх портів для російських суден та товарів, стовідсоткове відключення всіх російських банків від SWIFT", - наголосив він.

Крім того, додав депутат, Україні потрібна потужна і сучасна зброя.

"Бучанська різня - це те, що може завтра відбутись у Прибалтиці, Польщі або Фінляндії, а післязавтра - у Чехії або Східній Німеччині. Путінське зло живиться кров'ю та новими злочинами, і всім нам потрібно раз і назавжди зупинити його в Україні", - підкреслив Радуцький.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни G7 посилити санкції проти Росії за "бучанську різанину".

Звільнення Бучі: що відомо

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

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