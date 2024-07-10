За словами Клауса Йоганніса, цієї допомоги недостатньо.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, пише The Guardian.

"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив він.

Також, як пише Reuters, Йоганніс зазначив, що заява саміту НАТО у Вашингтоні, яка готується, буде включати намір посилити протиповітряну оборону вздовж східного флангу альянсу.

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"Ви побачите в завтрашній заяві ... заплановані заходи щодо посилення протиповітряної оборони на східному фланзі. Це стосується нас, оскільки були ... ситуації, коли безпілотники падали на нашу національну територію", - підкреслив президент Румунії.

Крім того, в червні Румунія повідомила, що передасть Україні систему Patriot, яка є частиною поставки п'яти таких систем та інших стратегічних засобів ППО, які країни НАТО пообіцяли надати Києву.

"Наша умова полягає в тому, що коли ми передаємо такі великі системи, як "Patriot", ми отримуємо адекватну компенсацію. Про це зараз ведуться переговори з американським партнером, з НАТО. Ми хочемо отримати в обмін ще один комплекс "Patriot", але не одразу, а в майбутньому. Але я вірю, що нам також вдасться отримати системи, які будуть доставлені швидше і пов'язані з протиповітряною обороною", - додав Йоганніс.

Військова допомога для України - останні новини

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував збільшити розмір військової допомоги для України. Він наголосив, що у другій половині поточного року обсяг коштів, виділених на допомогу Україні, необхідно збільшити ще на чотири мільярди євро.

Як писав УНІАН, Іспанія передала Україні партію ракет дальнього радіуса дії, а також бойові танки Leopard. Крім того, ЗСУ отримали різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими знаряддями, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.

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