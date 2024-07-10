Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, пише The Guardian.
"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив він.
Також, як пише Reuters, Йоганніс зазначив, що заява саміту НАТО у Вашингтоні, яка готується, буде включати намір посилити протиповітряну оборону вздовж східного флангу альянсу.
"Ви побачите в завтрашній заяві ... заплановані заходи щодо посилення протиповітряної оборони на східному фланзі. Це стосується нас, оскільки були ... ситуації, коли безпілотники падали на нашу національну територію", - підкреслив президент Румунії.
Крім того, в червні Румунія повідомила, що передасть Україні систему Patriot, яка є частиною поставки п'яти таких систем та інших стратегічних засобів ППО, які країни НАТО пообіцяли надати Києву.
"Наша умова полягає в тому, що коли ми передаємо такі великі системи, як "Patriot", ми отримуємо адекватну компенсацію. Про це зараз ведуться переговори з американським партнером, з НАТО. Ми хочемо отримати в обмін ще один комплекс "Patriot", але не одразу, а в майбутньому. Але я вірю, що нам також вдасться отримати системи, які будуть доставлені швидше і пов'язані з протиповітряною обороною", - додав Йоганніс.
Військова допомога для України - останні новини
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував збільшити розмір військової допомоги для України. Він наголосив, що у другій половині поточного року обсяг коштів, виділених на допомогу Україні, необхідно збільшити ще на чотири мільярди євро.
Як писав УНІАН, Іспанія передала Україні партію ракет дальнього радіуса дії, а також бойові танки Leopard. Крім того, ЗСУ отримали різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими знаряддями, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.