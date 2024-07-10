Країни-члени альянсу думають над варіантами, як захистити допомогу Києву на випадок, якщо до влади у США прийде Дональд Трамп.

На тлі можливого президентства Дональда Трампа, партнери України в НАТО намагаються убезпечити військову допомогу альянсу від потенційного впливу на неї цього політика.

Нагадаємо, він неодноразово заявляв, що закінчить війну між РФ і Україною "за 24 години". Це може означати, що він змусить Україну відмовитися від анексованого Криму та частини інших окупованих територій. В іншому разі країна більше не отримає ні зброї, ні допомоги від США.

Військовий експерт Густав Грессель із берлінського аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин", пояснив, що командування у Вісбадені, яке очолює США, з листопада 2022 року координує постачання зброї в Україну. А 14 червня генсекретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що альянс відкриє штаб-квартиру для міжнародної координації поставок зброї в Україну, пише BILD.

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"Досі країни-члени НАТО і промисловість добровільно інформували очолюване США командування про поставки. Тепер це стане більш обов'язковим та інституціоналізованим у рамках НАТО", - пояснив Грессель.

За його словами, військова допомога Україні з боку НАТО "має бути захищена від Трампа, тому що, якщо він стане біля керма, то може в будь-який момент закрити американське командування [у Вісбадені] одним розчерком пера". "Один указ - і його більше немає. Але щоб закрити натовське командування, потрібне рішення альянсу, а його так просто не отримаєш", - розповіли нюанси ситуації Грессель.

Джерело видання в НАТО повідомило, що якщо Трамп скасує підтримку України, то альянс замінить "там [у Вісбадені] американських генералів на французьких, німецьких або британських і продовжить діяти, як раніше".

ДопомогаНАТО Україні

Країни-члени НАТО виступають за постійну допомогу Україні. Вони навіть заговорили про те, що її потрібно перевести на постійну основу.

При цьому Дональд Трамп, ще не ставши президентом США, вже неодноразово погрожував перекрити американську допомогу Україні та заявляв, що припинить війну в Україні за добу, щоправда не розповів, яким чином.

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