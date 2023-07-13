Зрештою Путіну доведеться згорнути агресію з політичних або економічних причин, вважає Байден.

Росія не здатна витримати багаторічну війну з Україною, і з часом Кремлю доведеться згорнути агресію. Про це заявив президент США Джо Байден на прес-конференції у Гельсінкі.

"Я не думаю, що Росія могла б підтримувати війну роками, враховуючи їх ресурсний потенціал. Я думаю, що виникнуть обставини, за яких взрештою президент Путін вирішить, що продовження цієї війни не в інтересах Росії — економічних, політичних чи інших, але я не можу точно передбачити, як це станеться", – заявив Байден.

Американський президент підкреслив, що фактично Росія вже програла цю війну, що є для Путіна "реальною проблемою". Байден вважає, що успіхи ЗСУ на полі бою можуть підштовхнути Росію до початку реальних мирних переговорів.

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Росія готується до тривалої війни

Американський експерт з російської культури і військової пропаганди Ян Гарнер вважає, що Путін готує російське суспільство до багаторічної війни проти України і в цілому проти Заходу. Ознакою цього він вважає активну мілітаризацію дітей і підлітків в РФ, яких виховують в ідеях почесної загибелі "за Батьківщину".

У той же час вкрай повільні поставки зброї Україні з боку Заходу дають можливість і час Росії приходити в себе після кожної поразки. Військовий експерт Роман Світан відзначив, що прямо зараз Захід дає Росії такий час на підготовку, затягуючи з постачанням винищувачів.

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