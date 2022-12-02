Він додав, що до того моменту вкрай важливо підтримувати український народ.

Президент США Джо Байден назвав розвʼязану Росією війну проти України "огидною" та заявив про готовність поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначив Байден на прес-конференції в Білому домі, він не має наміру найближчим часом говорити зі своїм російським колегою. Проте він готовий це зробити, якщо Путін продемонструє зацікавленність у завершенні початої ним війни проти України.

"Ця війна може закінчитися в один раціональний спосіб – якщо Путін виведе війська з України. Звісно, він цього не зробить. За це він заплатив високу ціну, вчинив неймовірну різанину проти цивільного населення України – бомбардував дитячі садки, лікарні, притулки для дітей. Те, що він робить, – огидно", – наголосив Байден.

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Байден додав, що він готовий сісти за стіл перемовин з Путіним в консультації з Францією та НАТО.

"Дозвольте дуже обережно висловитися: я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни. Цього він ще не зробив. Якщо це справді буде так, то я в консультації з моїми друзями з Франції та НАТО буду готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, щоб дізнатися, чого він хоче і що в нього на думці", – зазначив американський президент.

Він додав, що до того моменту "ми повинні підтримувати український народ, і це вкрай важливо".

"Сама думка про те, що Путін може перемогти Україну, є немислимою", – зауважив Байден.

Війна в Україні: роль Байдена

1 грудня 2022 року стало відомо, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у $37 мільярдів для України. Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка повідомила про рішення Байдена, заявила, що Штати стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки знадобиться.

Американський президент також наголосив, що США не братимуть участі ні в яких переговорах щодо війни в Україні без Києва.

Раніше президент США пояснив, чому його країна витрачає багато грошей на допомогу Україні. Він зазначивши, що тут мова йде не тільки про українців, але також про НАТО і Захід.

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