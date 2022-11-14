Президент США зазначив, що Америка і далі допомагатиме ЗСУ зброєю.

Американський президент Джо Байден назвав звільнення Херсона значною перемогою України. США не братимуть участі ні в яких переговорах без Києва, підкреслив він у коментарі журналістам, прямуючи на саміт G20.

"Перш за все, це була значуща перемога для України, і я не можу не вітати мужність, рішучість і боєздатність українського народу і українських військових. Я маю на увазі, вони справді були приголомшливими", - сказав Байден.

Президент США зазначив, що Америка і далі допомагатиме ЗСУ зброєю.

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"Я чітко дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе - і ми не збираємося вступати у будь-які переговори. Нічого без України, це рішення повинна прийняти Україна", - додав Байден.

Переговори з Росією

Після звільнення Херсона Росія активізувала спроби відновити з Україною переговори щодо припинення вогню та територіальних поступок.

Разом з тим в ОП знову нагадали, що головною умовою для початку діалогу є виведення військ РФ з усіх окупованих районів України. Також Офіс Зеленського домагається репарацій за заподіяну шкоду українській інфраструктурі та міжнародного трибуналу для всіх військових злочинців.

Напередодні глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що "перемога" може бути недосяжною військовими засобами, тому "важливо звернутися до інших засобів".

В Адміністрації Байдена вкрай незадоволені оцінкою Міллі. Американські офіційні особи постійно підкреслюють в розмовах з пресою, що мир на умовах Росії неприпустимий, а інші варіанти Москва не розглядає.

У публікації WSJ йшлося, що Вашингтон просить Київ щонайменше здаватися відкритими для завершення війни дипломатичним шляхом. Однак ЗМІ також пишуть, що помічник Байдена Джейк Салліван радив Зеленському дивитися на переговори реалістичніше, не виносячи в умови для Росії деокупацію Криму.

Американці поки не бачать, що нині - вдалий час для переговорів. У Європі ж ці розмови на тлі військових успіхів України викликають стурбованість, зазначає WSJ.

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