Російська і китайська влада встановили "глибші відносини", стверджує очільник Міноборони Британії.

Триває повномасштабна війна в Україні, і міністр оборони Британії Грант Шаппс у середу, 22 травня, звинуватив Китай у наданні чи підготовці до надання РФ летальної допомоги для використання росіянами у протистоянні з українцями.

Нові дані американської та британської розвідки "можуть показати, що смертоносна допомога вже надходить чи буде надходити з Китаю в Росію і в Україну", публікує слова Шаппса Financial Times. За відомостями видання, глава Міноборони Великобританії не розкрив подробиці.

На конференції з оборони в Лондоні Шаппс сказав, що Китай і РФ встановили "глибші відносини".

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Уже не раз із різних джерел з'являлася інформація, що Китай допомагає росіянам під час війни проти української держави. Зокрема, у середині квітня західні ЗМІ писали, що Штати звинуватили Китай у постачанні РФ двигунів для крилатих ракет і безпілотників, а також верстатів для балістичних ракет. Крім того, американська влада закликала країни Європи посилити дипломатичний та економічний тиск на китайську владу, щоб зупинити поставки.

16 травня російський диктатор Володимир Путін відвідав Китай і зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Видання The New York Times писало, що візит ватажка росіян на китайську територію підкреслює військові зв'язки, які турбують західні держави.

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