Розкриті дані про допомогу Китаю Росії набагато перевершують попередні оцінки США.

США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і дронів, а також верстатів для балістичних ракет, а також закликали Європу посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін, щоб зупинити поставки.

Як пише Financial Times, розкриваючи раніше засекречені розвіддані, високопоставлені чиновники США заявили, що китайські та російські групи працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. Вони також заявили, що торік Китай поставив 90 відсотків імпортованих у Росію чипів, які використовувалися для виробництва танків, ракет і літаків.

Чиновники додали, що Китай також допомагає Росії поліпшити її супутникові та інші космічні можливості, щоб допомогти їй вести війну в Україні, а також надає супутникові знімки.

Відео дня

Як зазначив колишній головний військовий аналітик ЦРУ по Китаю Денніс Вайлдер, таке розкриття інформації "набагато перевершує попередні оцінки і демонструє узгоджену програму лідерів Китаю" з надання допомоги Москві у веденні війни в Україні.

Американські чиновники заявили, що Китай понад два роки нарощував підтримку Росії, і Пекін вважав, що зможе уникнути перетину будь-яких червоних ліній, надавши матеріальні засоби, які технічно не прирівнюються до "летальної" допомоги. Однак китайська підтримка допомагає Росії відновити свою оборонно-промислову базу та зменшити вплив західних санкцій і експортного контролю.

Так, чиновники заявили, що кілька китайських груп, зокрема Wuhan Global Sensor Technology, Wuhan Tongsheng Technology і Hikvision, постачали оптичні компоненти для використання в російських системах озброєння, включно з танками і бронетехнікою. Вони заявили, що Росія також придбала військову оптику для зброї від iRay Technology і Північно-Китайського науково-дослідного інституту електрооптики. Вашингтон також звинуватив Dalian Machine Tool Group, одну з найбільших компаній у Китаї, у постачанні інструментів до Росії.

Чиновники додали, що китайські підприємства також постачають Росії нітроцелюлозу, що дало змогу Москві швидко розширити свої можливості з виробництва критично важливих боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами.

США закликають Європу натиснути на Китай

Водночас США вважають, що європейський тиск матиме вирішальне значення для того, щоб переконати Пекін припинити експорт військової техніки.

Крім риторичного тиску, США хочуть, щоб Європа активізувала використання економічних інструментів. Одне з джерел зазначило, що Європа ввела санкції проти трьох китайських компаній після вторгнення, тоді як Вашингтон наклав санкції на більш ніж 100.

Пекін стає дедалі впевненішим у тому, що його підтримка Москви не поставить під загрозу економічні відносини з Європою, тож санкції з боку європейських країн можуть мати дуже істотний вплив на зміну розрахунків у Китаї, вважають джерела.

Відносини Китаю і Росії

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї і його російський колега Сергій Лавров під час зустрічі 9 квітня в Пекіні посилили заклики до тіснішої співпраці двох країн проти "гегемонізму".

Водночас на початку квітня міністр фінансів Штатів Джанет Єллен говорила, що Китай зіткнеться зі "значними наслідками", якщо його компанії підтримають війну росіян проти українців.

Вас також можуть зацікавити новини: