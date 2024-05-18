Зростаючі зв'язки в галузі безпеки між двома державами, які володіють ядерною зброєю, є центральним пунктом візиту Путіна.

У п'ятницю президент Росії Володимир Путін відвідав торговий ярмарок у північно-східному китайському місті та оглянув державний університет, відомий своїми передовими оборонними дослідженнями, що свідчить про зростання економічних і військових зв'язків між країнами, незважаючи на тиск Заходу, а можливо, і завдяки йому.

Візит Путіна в Харбін, китайське місто з російським минулим, є частиною поїздки, спрямованої на демонстрацію того, що у [Росії] є впливові друзі, пише The New York Times.

Візит відбувся наступного дня після переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном, які було організовано таким чином, щоб продемонструвати не тільки стратегічну спрямованість двох могутніх автократичних лідерів проти Заходу, а й особистий зв'язок.

Відео дня

Державні ЗМІ показали, як Путін і Сі прогулювалися під вербами і попивали чай у традиційному павільйоні на великій території Чжуннаньхай, у супроводі тільки їхніх перекладачів. Увечері, проводжаючи Путіна, Сі навіть обійняв його - рідкісний прояв прихильності для китайського лідера.

"Сі навмисно обійняв Путіна перед камерами не тільки для того, щоб підкреслити близькість політичних стосунків між двома країнами та їхніми лідерами", - вважає старший науковий співробітник зі Східної Азії Інституту Лоуї Річард Мак Грегор, "[Це знак] також легкого презирства на адресу Вашингтона, який чинить тиск на Пекін через підтримку Москви. Цього явно не станеться".

Демонстрація духу товариства стала останнім штрихом у переговорах, які завершилися спільною заявою, спрямованою проти Сполучених Штатів, які Путін і Сі звинуватили в прагненні придушити свої країни. У заяві було обіцяно, що Росія і Китай будуть тісніше співпрацювати в таких найважливіших галузях, як енергетика, космос і військова справа.

Зростаючі зв'язки в галузі безпеки між двома державами, які володіють ядерною зброєю, є центральним пунктом візиту Путіна.

Хоча Китай і Росія не є офіційними союзниками, які зобов'язуються захищати один одного у військовому плані, останніми роками їхні збройні сили стали тісніше співпрацювати.

Військово-повітряні та військово-морські сили країн проводили спільні навчання, зокрема поблизу Аляски і Тайваню, де-факто незалежного острова, на який претендує Пекін. Лідери двох країн висловили підтримку своїм окремим претензіям на Тайвань і Україну.

І хоча Китай заприсягся не постачати Росії летальну зброю, він є головним постачальником таких компонентів, як напівпровідники і верстати, які використовуються як у цивільних, так і у військових цілях.

Путін прагне отримати доступ і до складніших інструментів. Харбінський технологічний інститут відомий своїми дослідженнями ракет, снарядів і космічних технологій - досвід, який став би в нагоді Росії, оскільки війна в Україні відродила її потребу в більш потужному військово-промисловому комплексі.

За даними The Wall Street Journal і південнокорейських ЗМІ, в інституті також навчалися північнокорейські вчені, які працювали над програмою створення ядерної зброї Пхеньяна.

Екскурсія Путіна навчальним закладом пронизана символізмом. Навчальний заклад нещодавно відкрив спільний кампус із Санкт-Петербурзьким державним університетом, альма-матер Путіна.

А як своєрідну образу з боку Вашингтона школу занесено до так званого списку, який забороняє їй доступ до американських технологій та участь в освітніх обмінах через її зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

"Китаю не потрібно було приймати Путіна в Харбіні..." - вважає експерт з питань безпеки з Атлантичної ради Маркус Гарлаускас. "Те, що цей візит відбувся так відкрито, є видимим і символічним знаком того, що Пекін готовий безпосередньо надати технології військового призначення для підтримки війни Росії з Україною".

Гарлаускас вказав, що екскурсія Харбінським технологічним інститутом має відгомони того, як минулого року Путін приймав північнокорейського диктатора Кім Чен Ина на російському космодромі.

Після екскурсії Пхеньян почав постачати Москві балістичні ракети та інші боєприпаси для використання в Україні. "Те, чим Китай ділиться з Росією, Росія може з легкістю передати Північній Кореї", - стверджує Гарлаускас.

Не так давно саме Китай отримував велику вигоду від доступу до російських військових технологій. Починаючи з 1990-х років і до піку на початку 2000-х років Пекін був великим покупцем російської зброї.

На думку старшого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу у Вірджинії Елізабет Вішнік, продажі стали сповільнюватися після того, як Москва занепокоїлася про те, що Китай займається реінжинірингом російської зброї.

Тільки десять років тому співпраця між двома сторонами відновилася, що призвело до придбання Китаєм більшої кількості російських технологій реактивних двигунів і зенітно-ракетних комплексів.

Однак знаком того, що у російського співробітництва з Китаєм є межі, є відмова Росії ділитися своєю технологією безшумних підводних човнів, через що ці судна особливо важко виявити, вказала також Вішнік.

Співпраця РФ і Китаю

Візит Володимира Путіна до Китаю подається обома країнами як координація мирних зусиль, хоча насправді Пекін і Москва готуються протистояти Заходу. Про це пише британське видання The Telegraph, аналізуючи перші заяви Путіна і Сі Цзіньпіня.

"У коментарях на камери перед закритими переговорами два лідери говорили про глобальну стабільність і вирішення конфліктів, таких як війна в Україні. Але коли вони сіли за стіл для переговорів у четвер уранці, стало зрозуміло, що там не все про мир", - ідеться в публікації.

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