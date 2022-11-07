24 лютого Путін загнав себе у пастку, оголосивши про необхідність вирішення "українського питання".

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що через провал на війні в Україні та зростання невдоволення всередині російського суспільства у поєднанні з зовнішнім тиском на Росію кремлівського диктатора Володимира Путіна "приберуть".

Як розповів Огризко в ефірі Радіо НВ, 24 лютого Путін загнав себе у пастку, оголосивши про необхідність вирішення "українського питання". У ці слова повірили 80% росіян, які не бачать для Путіна можливості програти у війні з Україною.

"Хоча російська армія зазнає поразок в Україні, росіяни все одно її підтримують і вірять, що Україну треба знищити, а мир на умовах Києва буде для них поразкою Росії. Означатиме, що "велика, непереможна нація" отримала прямо в пику", – наголосив дипломат.

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На думку експерта, така ситуація становить небезпеку для Путіна. Він зазначив, що мобілізовані росіяни не повернуться з війни, бо вони будуть ліквідовані в Україні. При цьому спроба переламати ситуацію за допомогою найманців Євгенія Пригожина буде невдалою, бо "і там ресурси не бездонні, можливості не нескінченні".

"Насувається вал проблем: з одного боку, провал на фронті, з іншого — думаю, українська армія зможе деокупувати Херсон. Це буде основним методом доведення Путіну, що він війну (у воєнному плані) програє. Також ці внутрішні сумніви у суспільстві плюс зовнішній тиск — це все зведеться до того, що Путіна приберуть", — вважає Огризко.

Екс-голова МЗС України додав, що за спиною Путіна "вже давно працюють люди, які бажають обміняти його на власну безпечну перспективу".

"Думаю, що ми напередодні важливих та цікавих подій", — резюмував Огризко.

Війна в Україні: роль Путіна

З початку повномасштабного вторгення Росії в Україну Володимир Путін всіляко виправдовував дії окупантів, переписуючи історію. Він також погрожував Україні та світу ядерною зброєю.

Так, на дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Путін насторожив західних лідерів, згадавши про ядерні атаки Сполучених Штатів Америки у 1945 році на Хіросіму і Нагасакі. Про ядерні удари він згадав і в розмові з президентом Франції Макроном. Як пише видання Daily Mail, це прозвучало як натяк на ядерний удар по сходу України.

Водночас журналіст Віталій Сизов вважає, що президент РФ разом зі своїм оточенням "підсів" на російських окультистів і філософів-традиціоналістів типу Дугіна і Прохорова. Це заважає главі країни-агресора тверезо приймати реальність.

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