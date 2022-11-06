Путін заявив, що бомбардування Японії продемонстрували, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти".

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент країни-агресора Володимир Путін насторожив західних лідерів, згадавши про ядерні атаки Сполучених Штатів Америки у 1945 році на Хіросіму і Нагасакі.

Як повідомляє британське видання Daily Mail, про застосування ядерної бомби проти Японії Путін сказав у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як пише видання, Путін заявив, що бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі, які призвели до капітуляції Японії наприкінці Другої світової війни, продемонстрували, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти".

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За інформацією видання, Макрон стривожений цією заявою, оскільки це "прозвучало як натяк на те, що Путін може підірвати тактичну ядерну зброю на Сході України, залишивши Київ неушкодженим".

"Схоже, в цьому і полягала суть його зауважень", - йдеться в матеріалі.

Джерело у французькому уряді повідомило газеті: "Два президенти, безсумнівно, обговорювали ризик використання ядерної зброї. Путін хоче донести повідомлення про те, що на столі є всі опції відповідно до Російської доктрини ядерної зброї".

Війна в Україні та ядерний шантаж:

21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні кошти у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

24 вересня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

28 вересня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії. Президент закликав вживати превентивних заходів до Росії, яка здійснює ядерний шантаж.

30 вересня Столтенберг заявив, що ядерні загрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

Після пошкодження Кримського мосту в Кремлі ухилилися від прямої відповіді на питання про застосування ядерної зброї у відповідь на подібні події.

Пізніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься і на тимчасово захоплені території України, які РФ спробувала анексувати за підсумками фейкових "референдумів".

Експерти відзначають, що ядерні загрози Росії поки не виходять за рамки слів і реальна підготовка до атаки не ведеться.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація на полі бою не вплине на рішення Росії щодо застосування ядерної зброї проти України.

Американський лідер Джо Байден не розуміє чому кремлівський диктатор продовжує говорити про ядерну зброю, якщо не збирається її використовувати.

5 листопада 2022 року в НАТО розповіли, чи може Путін вдарити по Україні ядерною зброєю.

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