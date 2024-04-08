Речниця закликала Конгрес вирішити питання з допомогою країні.

Через бездіяльність американського Конгресу Україна вже втрачає позиції на фронті. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу, що проходив на президентському літаку.

"Упродовж останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це - через бездіяльність Конгресу", - цитує Жан-П’єр Укрінформ.

Речниця зазначила, що Сполучені Штати Америки мають продовжити надавати допомогу Україні у цій війні, оскільки українці борються за свою свободу, за демократію та проти агресії Путіна.

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"І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - підкреслила вона.

Затримка допомоги від США: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку року Сенат підтримав законопроект, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів.

Американський Конгрес вже тривалий час не може прийняти пакет допомоги для Україні, це вже плинуло на ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що влітку Росія може піти у великий наступ. До того часу українську армію необхідно посилити, що вона змогла дати відсіч загарбникам.

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