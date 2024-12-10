"Енгельс-2" є пунктом базування стратегічних ракетоносців.

Безпілотники атакували Саратовську область, де розташований один з основних військових аеродромів російської армії - "Енгельс". Про атаку заявив губернатор регіону Роман Бусаргін.

"Сьогодні припинено атаку на військовий аеродром, унаслідок якої ліквідовано БПЛА. На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Руйнувань і постраждалих попередньо немає", - написав він у своєму Телеграм.

Інших подробиць він не навів, зокрема не уточнив, яке саме летовище було атаковано.

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Слід зазначити, що в Саратовській області поблизу міста Енгельс розташовується велика військова авіабаза "Енгельс-2". Вона є одним з основних пунктів базування російських стратегічних бомбардувальників, які запускають ракети по території України.

Оскільки аеродром неодноразово піддавався атакам безпілотників, нині росіяни намагаються використовувати його тільки для тимчасової стоянки ракетоносців. Однак туди ж нещодавно було перекинуто штурмовики, які раніше базувалися на аеродромах поблизу кордону з Україною. Після того, як Україні дозволили бити ракетами по території РФ, ці літаки перекинули в "Енгельс", який знаходиться поза зоною досяжності переданих Україні ракет.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти вдарили ракетою по центру Запоріжжя. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки зруйновано приватну клініку, пошкоджено розташовані поруч будівлі. Троє людей загинули, щонайменше 11 осіб дістали поранення. Серед постраждалих - двоє лікарів.

Також ми розповідали, що РФ б'є по цивільних об'єктах в Україні дронами, які зібрані із західних компонентів. Навіть ті китайські запчастини, які використовує Росія, самі складаються із західної електроніки.

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