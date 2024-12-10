Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої ракетою клініки.

Російська армія вдарила по центру Запоріжжя, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог вчергове завдав удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя – по центру міста", - зазначив він.

За його даними, внаслідок атаки зруйновано приватну клініку, пошкоджені розташовані поруч будівлі.

"Троє людей загинули, пʼятеро поранені. Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки", - розповів Федоров.

Голова ОВА додав, що відомо про 11 поранених, один із них – у тяжкому стані. Серед постраждалих – двоє лікарів.

Згодом він додав, що кількість постраждалих збільшилась до 14.

Смертельний удар по Запоріжжю 6 грудня

Увечері 6 грудня російські окупанти вдарили КАБами по пожвавленому району Запоріжжя.

Внаслідок обстрілу загинули десять людей, серед них, попередньо, двоє дітей, понад 20 дістали поранення. Більшість загиблих, які перебували поблизу місяця удару, згоріли живцем в автомобілях. Запоріжці намагалися витягувати людей із палаючих авто ще до приїзду рятувальників.

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