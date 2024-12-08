Супутник зафіксував чимало Су-34 на авіабазі "Енгельс" поза зоною досяжності балістичних ракет.

Росіяни розмістили на території аеродрому "Енгельс-2" (Саратовська область) фронтові бомбардувальники Су-34 і Су-27/30. Про це у соцмережі X повідомив OSINT-фахівець MT_Anderson і опублікував відповідні супутникові знімки.

"Уперше з початку повномасштабного вторгнення я побачив значну присутність винищувачів на базі "Енгельс-2", - підписав експерт знімки.

За його словами, це, ймовірно, дев’ять літаків Су-34 і два Су-27/30. Крім того, на кадрах можна помітити бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, а також хибні цілі - макети.

Відео дня

У свою чергу аналітики Defense Express зазначили, що у вересні цього року на авіабазі "Енгельс" можна було побачити меншу кількість літаків, і це були здебільшого бомбардувальники Ту-22, Ту-95 та Ту-160, а також Ан-12, а у березні - Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків:

"Аеродром "Енгельс" розташовано на відстані орієнтовно у 600 км від України, тож, схоже, РФ вирішила частково саме сюди сховати свої фронтові бомбардувальники після того, як США раніше цього року дали "зелене світло" бити далекобійним озброєнням безпосередньо по РФ, у тому числі й ракетами ATACMS".

Атака по аеродрому "Енгельс"

Як повідомляв УНІАН, у вересні пролунали вибухи біля аеродрому "Енгельс" (Росія). На той момент там перебувало чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160.

Аеродром "Енгельс" раніше вже ставав ціллю ударів українських БПЛА. Зокрема, в березні 2024 року дрони ГУР масовано атакували російський Енгельс, де розташовано військовий аеродром. Тоді зазначалося, що заплановані цілі було уражено.

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