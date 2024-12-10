Дрони, які влучають в житлові багатоповерхівки, мають компоненти, вироблені в Європі, Китаї та Японії.

РФ продовжує використовувати західну електроніку для виробництва зброї. Зокрема російські безпілотники "Молния" та "Феникс" містять компоненти, вироблені компаніями Китаю, Швейцарії, США та Нідерландів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Як пояснили розвідники, "Молния" – це ударний безпілотник літакового типу, який запускається з катапульти та наводиться на ціль оператором, як FPV-дрон. Гранична дальність його польоту складає 40 км при масі бойової частини у 5 кг. Для порівняння, "Шахед" має вдесятеро більше вибухівки.

"Окрім полювання на військові цілі, Росія використовує "Молнии" для терору мирного населення у наближених до лінії фронту містах та районах. В листопаді цього року ціллю такої атаки стали багатоповерхівка та торгівельний центр у Салтівському районі Харкова, тоді було поранено кількох людей. Враховуючи те, що БПЛА керується та направляється безпосередньо оператором, цивільні обʼєкти були навмисною ціллю атаки", – наголосили в ГУР.

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Вивчення конструкції дрона показало, що він містить компоненти від китайських виробників – FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies тощо. Однак самі китайці виготовляють ці компоненти з використанням мікроелектроніки західного виробництва, зокрема швейцарської STMicroelectronics, американської Vishay та японської Rubycon.

Те саме стосується дрона-розвідника "Феникс". В його конструкції є компоненти з маркуванням виробників зі США, Швейцарії, КНР, Нідерландів та Тайваню.

Росія обходить заборону на імпорт західної електроніки

Як писав УНІАН, в РФ створили повноцінні маркетплейси підсанкційних компонентів для зброї. Тепер виробники зброї в Росії можуть замовляти потрібні їм підсанкційні компоненти так само легко, як ви купуєте побутову електроніку в онлайн-магазині.

Всю логістику від західного виробника до Росії через треті країни і компанії-прокладки бере на себе великий імпортер, який вже має налагоджену систему поставок. Все працює настільки злагоджено, що націнка постачальника підсанкційного обладнання складає усього лише 40% до ціни виробника.

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