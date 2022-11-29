Він заявив, що там вони служитимуть і захисту польського неба.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову закликав передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, які їм запропонувала Німеччина.

В ході прес-конференції в Челядзі він сказав, що Польща розгляне можливість приянтия цих ЗРК на озброєння, якщо їх не передадуть українській армії, пише PAP.

"Такий варіант ми, звичайно, розглянемо, але звертаємо увагу на те, що, врешті - решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла", - відповів прем'єр на запитання журналіста.

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Він підкреслив, що західні області України постійно піддаються російським обстрілам.

"Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, воно також буде служити захисту польського неба", - зазначив Моравецький.

Прем'єр сподівається, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України, як мінімум, мала захист за допомогою сучасних систем протиракетної і протиповітряної оборони".

Польща пропонує передати Україні ЗРК Patriot

Як відомо, 15 листопада Росія масовано обстріляла ракетами територію України. Увечері стало відомо, що в польському селі Пшеводув впала ракета. В результаті удару загинули люди.

21 листопада Німеччина запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot для захисту неба.

Спочатку уряд Польщі прийняв пропозицію, проте пізніше прозвучала пропозиція передати їх Україні. Моравецький підтримав цю ідею.

У Міноборони Німеччини запропонували обговорити це з країнами-членами НАТО. Водночас Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що таке рішення не вимагає їх схвалення.

У Міністерстві національної оборони Польщі вважають, що українські військовослужбовці зможуть дуже швидко навчитися роботі з системами Patriot.

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