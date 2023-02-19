Анджей Дуда зазначив, що Варшава очікує літаки з США і Південної Кореї.

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому Варшава не може самостійно передати Києву винищувачі F16. Він зазначив, що польській армії не вистачає літаків для захисту повітряного простору.

За його словами, у Польщі є радянські літаки, які купили у СРСР або у Німеччини, коли армія НДР припинила своє існування, а техніку можна було взяти на озброєння. Йдеться про Міг-29. Крім того, у Варшави є F16, куплені у США для модернізації польських Військово-Повітряних сил.

"Цих літаків всього 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці 100 літаків. Тобто потенціалу у нашої країни небагато", - розповів Дуда в інтерв'ю журналістиці 1+1 Наталії Мосейчук в ефірі національного телемарафону.

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Водночас політик повідомив, що Польща вже замовила у США дві ескадрильї F3, а також купує винищувачі у Південної Кореї. Літаки повинні бути передані Варшаві в кінці року.

"Але це майбутнє, а сьогодні факти такі, що нам не вистачає F16, які чудово захищають наш повітряний простір. Тому відмова від будь-якого з цих літаків - це дуже серйозне рішення, враховуючи, що вони потребують серйозного і дорогого обслуговування. Тому ми не виключаємо, що це вимагатиме більш широких дій з боку НАТО", - підсумував президент Польщі.

Винищувачі для України - що відомо

Після вирішення питання з поставками Україні танків на порядку денному знову постало питання про передачу ЗСУ винищувачів. На даний момент дискусії в Європі та США тривають.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поставки винищувачів - "дуже серйозне рішення". Політик додав, що передача F-16 створить проблему для ВПС Польщі.

Крім того, Швеція і Бельгія откзались передавати Україні свої літаки. У свою чергу, глава МЗС Німеччини заявив, що поставки Україні винищувачів будуть розглядатися через 3-4 місяці.

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