Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому Варшава не може самостійно передати Києву винищувачі F16. Він зазначив, що польській армії не вистачає літаків для захисту повітряного простору.
За його словами, у Польщі є радянські літаки, які купили у СРСР або у Німеччини, коли армія НДР припинила своє існування, а техніку можна було взяти на озброєння. Йдеться про Міг-29. Крім того, у Варшави є F16, куплені у США для модернізації польських Військово-Повітряних сил.
"Цих літаків всього 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці 100 літаків. Тобто потенціалу у нашої країни небагато", - розповів Дуда в інтерв'ю журналістиці 1+1 Наталії Мосейчук в ефірі національного телемарафону.
Водночас політик повідомив, що Польща вже замовила у США дві ескадрильї F3, а також купує винищувачі у Південної Кореї. Літаки повинні бути передані Варшаві в кінці року.
"Але це майбутнє, а сьогодні факти такі, що нам не вистачає F16, які чудово захищають наш повітряний простір. Тому відмова від будь-якого з цих літаків - це дуже серйозне рішення, враховуючи, що вони потребують серйозного і дорогого обслуговування. Тому ми не виключаємо, що це вимагатиме більш широких дій з боку НАТО", - підсумував президент Польщі.
Винищувачі для України - що відомо
Після вирішення питання з поставками Україні танків на порядку денному знову постало питання про передачу ЗСУ винищувачів. На даний момент дискусії в Європі та США тривають.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поставки винищувачів - "дуже серйозне рішення". Політик додав, що передача F-16 створить проблему для ВПС Польщі.
Крім того, Швеція і Бельгія откзались передавати Україні свої літаки. У свою чергу, глава МЗС Німеччини заявив, що поставки Україні винищувачів будуть розглядатися через 3-4 місяці.