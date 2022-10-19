Дуда вважає, що якщо Україна програє, наступною ціллю Росії стане Польща.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зупинення російського імперіалізму заради світової безпеки та назвав два головних кроки для завершення війни в Україні.

Про це він розповів італійському телеканалу RAI.

"Ми знаємо, що для безпеки Європи, для безпеки світу російський імперіалізм має бути зупинений. Для мене це означає, насамперед, витіснення Росії за міжнародно визнані кордони України", – пояснив він.

Відео дня

За словами Дуди, Польща знає, що означає російська атака та окупація. Він наголосив, що коли поляки побачили те, через що проходять українці, їхня допомога була справжньою, емоційною та йшла від серця.

"Проте як польська влада ми дивимося на це прохолодно і раціонально. Ми знаємо, що росіян треба зупинити, що це відроджений російський імперіалізм", – наголосив Дуда.

Польський президент вважає, що якщо Україна програє, наступною ціллю Росії стане його країна.

"Якщо українці піддадуться, ми можемо бути наступними. Ми це усвідомлюємо", – зазначив він.

На думку Дуди, війна в Україні має закінчитися двома кроками. По-перше, російські окупаційні війська мають піти з українських територій, які окупували, починаючи з 2014 року. По-друге, усі воєнні злочинці мають бути покарані.

Війна в Україні: як допомагає Польща

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща прихистила мільйони українських біженців. Крім того, країна надавала гуманітарну та військову допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що влада Польщі очікує до 800 тисяч біженців з України прийдешньої зими. Причиною стане руйнування критичної інфраструктури.

Крім того, Польща стане однією з країн, на території яких будуть проводитися масштабні навчання українських військових в рамках новоствореної тренувальної місії Євросоюзу.

Вас також можуть зацікавити новини: