Польська влада зазначила, що причиною може стати пошкоджена інфраструктура.

Влада Польщі очікує до 800 тисяч біженців з України прийдешньої зими. Причиною стане руйнування критичної інфраструктури.

Про це заявила підкарпатський воєвода Єва Лениарт в інтерв'ю RMF FM

"Ми виходимо з того, що існує ризик нової хвилі біженців. Інформація, яка надходить із Заходу України після недавніх нападів, не оптимістична", - заявила політик.

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За її словами, недавні атаки росіян призвели до руйнування теплових електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури, що призведе до проблем з опаленням.

"Я маю на увазі, зокрема, Львів, Тому що ми знаємо, що там будуть проблеми. Багато жителів, з якими ми спілкуємося, висловлюють сумніви щодо того, чи зможуть вони пережити зиму в місті. Ми припускаємо, що не менше 500 тисяч-це люди, які можуть прийняти рішення приїхати до Польщі, оскільки підготовлені місця у Львові та околицях не дають можливості пережити зимовий період", - підкреслила Леніарт.

При цьому вона вказала, що з 1 жовтня відновлять роботу пунктів підтримки біженців в Жешуві, Перемишлі, Ярославі, де українці зможуть отримати гуманітарну допомогу, а також всю необхідну інформацію.

Атака Росії на енергосистему України - що ізестно

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

При цьому глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, російські загарбники завдали нових ударів по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 Жовтня окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

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