Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також запевнив, що гроші на закупівлю зброї для України також будуть.

Польща стане однією з країн, на території яких будуть проводитися масштабні навчання українських військових в рамках новоствореної тренувальної місії Євросоюзу.

Про це у коментарі ЗМІ сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Безперечно, місія не буде розміщуватися безпосередньо в Україні, а в сусідніх з Україною країнах. Польща, звісно, одна з них", - сказав дипломат.

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Він також зауважив, що Євросоюз знайде спосіб далі фінансувати закупівлю зброї для України, відповідаючи на запитання про інформацію, що з фінансуванням через Європейський фонд підтримки миру з’явились проблеми.

"Грошей достатньо, не турбуйтесь про гроші", - запевнив Боррель.

Нагадаємо, 15 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що незабаром ЄС оголосить про створення місії з навчання тисяч українських військовослужбовців в Європі і виділить ще близько півмільярда євро на закупівлю зброї для України. Відмінність цієї ініціативи полягає у тому, що вона буде колективною з централізованою командною структурою під егідою ЄС.

Навчання українських військових

НАТО почало готувати військових інструкторів в Україні після того, як Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. У Північноатлантичному альянсі вважають, що підготовка інструкторів є найбільш ефективним способом допомогти Збройним силам України, оскільки при цьому не потрібно, щоб війська, необхідні для ведення бойових дій, залишали країну.

Після початку війни в Україні про масштабну програму підготовки українських військових оголосила Великобританія. До цієї ініціативи приєдналися ще кілька європейських країн.

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