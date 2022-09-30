Він зазначив, що Польща засуджує спроби Кремля анексувати українську територію і ніколи їх не визнає.

Заяви Кремля про "приєднання" незаконно анексованих українських територій означає поразку для тих, хто наївно вірив у компроміс з владою Росії.

Про це написав у Twitter президент Польщі Анджей Дуда.

"Польща засуджує спроби Росії анексувати українську територію і ніколи їх не визнає. Ми й надалі підтримуватимемо захисників України та її народ доти, доки агресора не буде вигнано. Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна акція Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією", - зазначив Дуда.

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Крім цього, міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі у своїй заяві "рішуче засудило незаконні акти "визнання незалежності" та "інкорпорації" окупованих регіонів України до складу Російської Федерації".

"Українські області - Херсонська, Донецька, Луганська та Запорізька - залишаються частиною України відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві міністерства.

У МЗС підкреслили, що Польща "не визнавала і не визнає" ні результатів псевдореферендумів, ні оголошених "указів російського президента щодо анексії цих регіонів".

Спроба анексії Росією частини областей України

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених росіянами територій не хотіли брати участь у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які показала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, ЄС та США оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це, президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитись про співіснування з Володмиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

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