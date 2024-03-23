Він назвав заяву Макрона дуже важливою, адже саме це повинен був почути Путін.

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про відправку західних військових в Україну залишила достатньо двозначності і це перший раз, коли щось подібне було сказано публічно.

Так прокоментував слова Макрона колишній заступник помічника міністра оборони США з питань НАТО і європейської політики Джим Таунсенд в інтерв'ю Голосу Америки. "Це привернуло увагу Путіна до того, що країни, не лише Франція, а й інші союзники, розглядають можливість ввести війська в Україну не для боротьби з росіянами, а для допомоги у підготовці ЗСУ чи для того, щоб перебрати завдання від українських військ у тилових районах, які вони можуть виконувати", - сказав екс-посадовець Пентагону.

Він зазначив, що це звільнило б українські війська для того, щоб воювати, а не залишатись у тилу. "Думаю, що є способи, які дозволять силам інших країн не стільки воювати з росіянами, скільки полегшити завдання України й дозволити іншим солдатам йти воювати. Тому, те що сказав Макрон важливо", - підкреслив Таунсенд.

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"Думаю, це те, що Путін мав почути. Це пограло на його нервах, тому що він повернувся, трясучи ядерною шаблею, намагаючись усіх налякати. Прикро, що одразу була реакція багатьох країн Європи, зокрема Німеччини та інших країн, які одразу ж сказали, що вони цього не робитимуть. Думаю, Макрон мав би це знати перед заявами, якби він вів переговори або обговорював це зі своїми союзниками. Але він їх здивував", - висловив думку військовий.

І, за словами Таунсенда, важливо, що Путін та інші європейські країни знають, що Європа серйозно ставиться до того, що відбувається в Україні. "Нам потрібно сказати іншим союзникам, щоб вони заспокоїлися, залишили реакції при собі та працювали над цим питанням. Сподіваюсь, це станеться. І що НАТО тихенько розробляє креативні рішення для країн для закупівлі обладнання, яке потім можна відправити в Україну", - підсумував він.

Заява Макрона про відправку західних військових в Україну

Раніше президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж не виключає відправку своїх військ на територію України. Згодом він підтвердив свої слова навіть попри критику колег. Згодом цю ідею частково підтримали і в інших країнах Європи.

А РФ заявила, що Франція вже готує до відправки в Україну близько 2 тис. військовослужбовців. У Парижі назвали це дезінформацією.

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