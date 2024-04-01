Сежурне переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з Україною.

Франція очікує, що Китай надішле "чіткі сигнали" Росії щодо війни в Україні. Як пише Le Monde, про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час зустрічі в Пекіні зі своїм китайським колегою Ван І, закликавши до "балансу сил, сприятливого для України".

"Ми очікуємо, що Китай направить Росії дуже чіткі сигнали", - заявив Сежурне. - "Очевидно, що Китай відіграє ключову роль у незалежності, повазі міжнародного права, зокрема суверенітету України".

Як зазначає видання, Ван І у своїй вступній промові уникав конкретних згадок війни в Україні, водночас Сежурне, звертаючись до китайського колеги, нагадав, що війна стосується всієї міжнародної спільноти.

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"У нас є одне переконання: міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання. Ось чому Франція сповнена рішучості підтримувати тісний діалог із Китаєм", - додав Сежурне.

Китай і війна в Україні

Раніше аналітики писали, що Росія використовує заклики Китаю до мирних переговорів між країною-агресором і Україною, щоб змусити Захід піти на поступки.

Також ЗМІ повідомляли, що хоча Китай направив високопоставленого дипломата до Києва для пошуку шляхів політичного врегулювання війни РФ проти України - однак у самому Пекіні, схоже, на українських дипломатів не звертають жодної уваги.

Водночас Китай розглядає можливість участі в саміті у Швейцарії, який стосуватиметься української формули миру.

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