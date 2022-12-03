Президент Росії зрозумів, що світ відреагує на застосування ядерної зброї, тому задіяв іншу, не менш неприйнятну тактику.

Ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна викликали реакцію у різних країн. Світові лідери дали зрозуміти, що в разі застосування ядерної зброї відповідна реакція буде жорсткою. Тому РФ почала застосовувати іншу, не менш неприйнятну військову тактику. Вона перейшла до масованих терористичних ударів по енергетичних об'єктах.

Такою думкою поділилася заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Києва та бесіди з журналістами. Вона заявила: "Ви бачили, що не тільки США, а й інші члени G7 виходили на Кремль з сигналами про те, що абсолютно неприйнятно і безвідповідально розкидатися цим [ядерними погрозами]".

За словами Нуланд, Росія вже стала ізгоєм. Однак спільна відповідь західних країн на риторику Путіна і попередження про колосальні наслідки змусили РФ відмовитися від ідеї ядерного удару. Але після цього агресор обрав інший метод терору — атаки на енергетичну інфраструктуру.

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"Росія перенесла війну з поля бою на цивільних, в будинки людей, що саме по собі є абсолютно неприйнятною ескалацією", — додала Нуланд, згадавши, що Захід продовжує накладати санкції на РФ.

За словами заступника держсекретаря, зараз ядерний удар не входить в безпосередні плани агресора. Однак західні країни повинні "залишатися пильними" і стежити за будь-якими потенційними загрозами від Росії.

"Після всіх цих розмов про ядерну зброю, які були дуже небезпечними, загрозливими і неприйнятними, і коли ми пояснили, якою буде ціна для Росії — тоді Путін вирішив робити щось інше. І з цим "іншим" вам доводиться зараз жити", — підсумувала Нуланд.

Можливе застосування ядерної зброї Росією: остання інформація

Наприкінці листопада з цього приводу висловився президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін дуже залежить від свого суспільства і хоче далі жити. Тому голова РФ навряд чи піде на ядерний удар.

Журналісти порталу Newsweek в кінці листопада отримали доступ до листів, які підтвердили, що в російських кулуарах обговорювалося застосування ядерної зброї. Однак Путін в цих бесідах не брав участі.

На думку колишнього командувача американської армії в Європі генерала Бена Ходжеса, після ядерного удару у війну вступлять США.

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