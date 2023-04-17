Дмитро Кулеба під час візиту до Багдада нагадав, що Росія має забрати свої війська з України.

Ірак у понеділок, 17 квітня, запропонував свої посередницькі послуги для України та Росії, щоб покласти край війні в Європі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відхилив цю пропозицію під час візиту до Багдада.

Видання Associated Press пише, що глава українського зовнішньополітичного відомства підтвердив позицію офіційного Києва, згідно з якою Україна не буде вступати ні в які мирні переговори, якщо Росія не забере всі свої війська.

Кремль хоче, щоб Київ визнав суверенітет Росії над Кримом, який Москва захопила в 2014 році, а також визнав вересневу анексію Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України. Київ відкинув ці вимоги і наполягає на тому, що не буде вести переговори з Росією до тих пір, поки московські війська не будуть виведені з усіх окупованих територій.

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В Іраку Кулеба зустрівся зі своїм колегою Фуадом Хусейном. Дипломат вказав на багаторічний досвід Іраку у веденні воєн і конфліктів, а також у проведенні переговорів між ворожими сторонами, таких як Саудівська Аравія та Іран. У Багдаді відбулося кілька раундів переговорів між Ер-Ріядом і Тегераном, перш ніж вони були зірвані. Пізніше вони відновилися з Китаєм як посередником, в результаті чого в березні оголосили, що країни відновлять дипломатичні відносини.

"Багдад "має досвід спілкування з країнами, між якими існує напруженість", і "готовий служити справі миру". Продовження війни буде небезпечно не тільки для двох країн, але і для всього світу", - заявив Хусейн на прес-конференції в понеділок.

Ірак, як і більша частина Близького Сходу, історично сильно залежить від зерна, імпортованого з України, і споживачі постраждали від зростання цін на продовольство з початку повномасштабної війни.

Кулеба сказав, що поки Україна розглядає "Ірак як країну, здатну будувати мости... Росія переходить у наступ... і це найбільша перешкода на шляху до миру".

"Нам потрібно, щоб Росія погодилася з дуже простим фактом: вона повинна припинити війну і піти", - додав Кулеба.

Нинішній уряд Іраку вважається близьким до Ірану, який США звинувачують у постачанні безпілотників Росії для війни проти України. Іран визнав відправлення безпілотників до Росії, але каже, що це було до війни.

Ірак також підтримує тісні зв'язки зі США, які мають сильний вплив на його фінансовий сектор. Резерви іноземної валюти Іраку були розміщені у Федеральній резервній системі США з моменту вторгнення в Ірак під проводом США в 2003 році, в результаті якого був повалений диктатор Саддам Хусейн.

Відхиливши пропозицію Багдада про посередництво, Кулеба сказав, що Україна сподівається зміцнити зв'язки з Іраком, і що його візит у понеділок був частиною зусиль щодо "переосмислення українсько-іракських відносин".

Візит Кулеби до Іраку - що відомо

13 квітня стало відомо, що Ірак хоче імпортувати з України зернові та олійні, а також м'ясні вироби, яйця і навіть солодощі. У зв'язку з цим Багдад має намір укласти відповідні угоди.

17 квітня глава МЗС України Дмитро Кулеба поїхав до Іраку з офіційним візитом. Український дипломат планував зустрітися зі своїм колегою Фуадом Хусейном.

Варто зазначити, що це перший візит української офіційної особи до Багдаду після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року та перший візит міністра закордонних справ України за 11 років.

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