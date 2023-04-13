До повномасштабної війни РФ проти України, товарообіг Україна-Ірак сягав 600 млн доларів за офіційними цифрами.

Ірак хоче імпортувати з України зернові та олійні, а також м’ясні вироби, яйця та навіть солодощі, тому пропонує укласти відповідні угоди на державному рівні. Тим часом Франція посилює свій експорт з РФ - росіяни "не витримують" без горілки.

Про це йшлось під час зустрічі президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха із тимчасовим повіреним у справах Республіки Ірак в Україні, повноважним міністром Тааном Хуссейном Аббасом Хуссейном.

За словами Хуссейна, до повномасштабної війни РФ проти України, товарообіг Україна-Ірак сягав 600 млн доларів за офіційними цифрами. Неофіційно - до 7 млрд доларів на рік, враховуючи оборот компаній-посередників.

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Зараз Ірак зацікавлений в посиленні економічної співпраці з Україною, зокрема, хоче імпортувати значну кількість агропромислової продукції.

"В нашій країні існують норми споживання зернових, бакалії, олії і т.д. на кожного громадянина. Нам потрібне якісне продовольство, яким є українське. Так, до лютого 2022 року українська курятина була переважаючою на ринку Іраку. Ми прагнемо укласти відповідні договори на державному рівні щодо імпорту товарів АПК з України", - повідомив він.

За словами міністра, окрім уряду, в цьому зацікавлені й комерційні організації, котрі можуть відвідати Україну та здійснювати закупівлі на місцях у виробників.

Також тимчасовий повірений повідомив, що іракські інвестори хотіли б вкладатися у проекти, пов’язані із фермерством, сільськогосподарською діяльністю тощо.

У свою чергу, Кінах відмітив, що Ірак, як потужний гравець на світовому енергетичному ринку, може бути корисним у співпраці в цьому секторі. Також Україна може запропонувати продукцію машинобудування.

Лідер ділової спільноти закликав не обмежуватися інвестиціями в АПК, а долучатися до проектів відновлення інфраструктури, житлового фонду тощо, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Сторони домовилися про організацію бізнес-форуму (поки у форматі онлайн), на якому підприємці обох країн можуть обговорити перспективи кооперації в тих чи інших секторах.

В Україні запрацював зерновий коридор

Нагадаємо, що 12 квітня українській власти вдалося домогтися прогресу в питанні експорту зернових. Вдалося поновити угоду щодо роботи "зернового коридору" з РФ, яка раніше ледь не зірвала відповідну домовленість.

Як відомо, від початку повномасштабної війни ворог застосував тактику шантажу й заблокував головні морські порти нашої держави. У липні 2022 року Україна змогла за посередництва Туреччини та ООН домовитися про деблокаду свої кораблів та відновлення експорту зерна.

В березні, після низки напружених перемовин с Росією, цю домовленість вдалося продовжити ще на 120 днів.

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