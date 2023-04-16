Сторони обговорять розвиток політичного діалогу, повідомляє український уряд.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 17 квітня, здійснить перший за час повномасштабної війни в Україні візит до Іраку, повідомляє Урядовий портал.

"У Багдаді Дмитро Кулеба проведе переговори із Прем'єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані та віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном. Сторони обговорять розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі та взаємодію в міжнародних організаціях", – йдеться в повідомленні.

В уряді наголошують, що поїздка глави МЗС України "продовжує стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян".

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France24 з посиланням на речника МЗС Ірак Ахмеда ас-Саххафа інформує, що очікується обговорення зміцнення двосторонніх зв'язків, а також регіональних та міжнародних питань.

Відносини України та Іраку - це треба знати

Ірак зайняв нейтральну позицію після вторгнення Росії в Україну і підтримує економічні зв’язки з обома країнами.

Впродовж останніх днів з’являється дедалі більше повідомлень про наміри України та Іраку посилити співпрацю.

Зокрема, повідомлялося, що Ірак хоче імпортувати з України зернові та олійні, а м’ясні вироби, яйця та солодощі і пропонує укласти відповідні угоди на державному рівні.

Також днями президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані провели телефонну розмову, після якої український лідер заявив, що Київ готовий до нової сторінки двосторонньої співпраці з Іраком.

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