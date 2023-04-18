Китайський дипломат заявив, що Пекін шукатиме спосіб врегулювати "конфлікт в Україні".

Китай готовий до партнерства з Російською Федерацією. Пекін також має намір співпрацювати з міжнародним співтовариством для політичного врегулювання війни в Україні.

"Китай готовий співпрацювати з Росією... і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери", - цитує видання Укрінформ спікера Міністерства закордонних справ Китаю Вана Веньбіня.

За його словами, Пекін і Москва "прихильні принципам відсутності Альянсу, конфронтації і націлювання на будь-яку третю сторону і розвивають новий тип відносин між великими країнами на основі взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва".

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"Ми твердо віддані сприянню мирним переговорам і будемо продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні", - підсумував дипломат.

"Мирний план" Китаю для України - що відомо

Президент Китаю Сі Цзіньпін у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну оприлюднив свій варіант "мирного плану" для завершення війни. При цьому не вказано, що війну розв'язала Москва. За словами Сі Цзіньпіня, документ "максимально відображає єдність поглядів світової спільноти".

Вашингтон неодноразово застерігав Пекін від допомоги зброєю Москві. Своєю чергою в МЗС Китаю запевнили, що не збираються постачати зброю жодному з учасників війни.

Водночас президент РФ Володимир Путін назвав військове співробітництво одним з найважливіших напрямків відносин з Китаєм.

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