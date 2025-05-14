На думку Сікорського, Келлог "перебільшив" роль Польщі в такій операції.

13 травня спеціальний посланник США по Україна Кіт Келлог заявив, що обговорюється відправка західних військових в Україну. Йшлося, зокрема, про представників Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Келлога. Відправку польських військових на українську територію він заперечив.

"Припиніть маніпуляції, послідовно голова уряду, міністр оборони і я повторюю: Польща не пошле польських солдатів в Україну", – написав він у соцмережі Х.

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Wprost зазначає, що, на думку Сікорського, Келлог "перебільшив" роль Польщі в такій операції, якщо вона і відбудеться.

"Як міністр оборони, голова уряду і я неодноразово заявляли, наша участь в цій операції не передбачатиме перебування польських солдатів на українській землі. Це буде авіаційна підтримка, це буде захист логістики і це буде в першу чергу захист нашого більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю для прикриття тих військ, які поїдуть в Україну", – зауважив він у коментарі Onet Rano.

Західні військові в Україні: що передувало

Спецпосланник Трампа по Україні Кіт Келлог напередодні заявив, що в рамках переговорного процесу щодо завершення війни обговорюється відправка до України іноземних військових.

"Йдеться про сили стійкості, які називають E3, але тепер це E4, оскільки до Великої Британії, Франції та Німеччини приєдналася Польща", – сказав він.

За словами Келлога, такі сили розмістили би на захід від річки Дніпро, "поза зоною досяжністю конфлікту".

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