За його словами, отримання цих танків стане суттєвим посиленням українських військ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американські танки Abrams, які були поставлені до нашої країни, зараз готують для посилення дій Збройних сил України проти російських окупантів.

"Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення. Працюємо й для того, щоб отримати всі інші такі необхідні нам збройні можливості", – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент додав, що це стосується і F-16 – триває підготовка пілотів та інфраструктури. Також це стосується й далекобійної зброї.

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"Ми робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території", – наголосив глава держави.

За його словами, так само і з протиповітряною обороною: "Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є. Найкраще – щоб ми могли виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї. Це безальтернативно. Щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва".

За словами Зеленського, уже видно дуже чітку зацікавленість світу працювати з Україною заради нової оборонної сили не лише нашої країни, але і її партнерів.

"Нашого світу загалом – світу, який заснований на правилах та не терпітиме агресії й терору, які Росія намагається зробити нормою", – сказав він.

Танки Abrams в Україні

Під час візиту президента Зеленського до Вашингтона президент США Джо Байден повідомив, що найближчим часом Україна отримає обіцяні танки Abrams.

Вже 25 вересня видання NYT повідомило, що перші танки уже в Україні. Про яку кількість ідеться – наразі невідомо. Загалом Штати обіцяли передати на потреби українських військ 31 танк Abrams.

Пізніше Зеленський із посиланням на інформацію від міністра оборони України Рустема Умєрова підтвердив, що танки Abrams американського виробництва вже доставлено до України. Він подякував союзникам за виконання домовленостей та додав, що Україна шукає нові контракти та розширює географію постачання.

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