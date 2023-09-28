В Альянсі розпочали роботу в рамках плану дій щодо оборонного виробництва, зазначила посол США при блоку.

Виробництво боєприпасів для України та держав, які є членами НАТО й надали Києву значну частину свого озброєння, буде збільшено.

Тривалі бойові дії показали, що українцям не вистачає деяких боєприпасів та озброєння, розповіла посол США при НАТО Джуліан Сміт на віртуальному форумі "Виграти війну. Виграти мир", повідомляє "Голос Америки".

За словами дипломата, деякі союзники по Альянсу надавали Києву у двосторонньому порядку все, що могли, і через це у власних запасах отримали певну нестачу.

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"...Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", - зазначила посол.

Допомога Україні від Заходу - сьогодні це варто знати

Західні країни, зокрема, США й держави-члени Євросоюзу, активно допомагають Україні протистояти агресії РФ - надають зброю й боєприпаси.

На початку червня стало відомо, що Європарламент підтримав збільшення європейського виробництва боєприпасів для потреб української держави. За словами низки експертів, успіх контрнаступу Сил оборони України залежить від західної допомоги нашій країні.

Варто зазначити, що Україна також активно виробляє боєприпаси. У червні поточного року наша держава виготовила мінометних та артилерійських снарядів більше, ніж за весь 2022 рік.

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