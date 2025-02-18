Вони домовилися перебувати у постійному контакті.

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову із французьким лідером Еммануелем Макроном.

Як він повідомив у своєму Telegram-каналі, вчора на саміті європейських лідерів у Парижі обговорювалися глобальна ситуація, ситуація у Європі та гарантії безпеки для України. Також Макрон розповів Зеленському про розмови з іншими світовими лідерами:

"У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи".

Саміт європейських лідерів у Парижі

Як відомо, у зустрічі взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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Лідери обговорили роль Європи у забезпеченні мирного врегулювання війни, посилення обороноздатності ЄС та можливі гарантії безпеки для України.

За даними західних ЗМІ, під час саміту вони не дійшли згоди в питані відправки миротворчих військ в Україну.

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